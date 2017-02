RTL 9 20:40 bis 22:35 SciFi-Film Push USA, CDN 2009 20 40 60 80 100 Merken Parce qu'ils sont dotés de facultés surnaturelles, de jeunes Américains sont traqués par une obscure organisation gouvernementale qui les utilise à des fins stratégiques. Il y a parmi ces "élus" des guérisseurs, des manipulateurs et même des faiseurs d'oubli. Nick est l'un d'eux. Son père a été victime de l'organisation et il tente de lui échapper. Cassie, adolescente aux visions prophétiques, vient un jour l'avertir que l'empire du Mal est à ses trousses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dakota Fanning (Cassie Holmes) Djimon Hounsou (Agent Henry Carver) Maggie Siff (Teresa Stowe) Joel Gretsch (Le père de Nick) Robert Tsonos (Division Doctor) Neil Jackson (Victor Budarin) Sun Nan Hung (Dice Man's Heavy) Originaltitel: Push Regie: Paul McGuigan Drehbuch: David Bourla Musik: Neil Davidge Altersempfehlung: ab 16