RTL 9 20:40 bis 22:40 Drama Aussi profond que l'océan USA 1999 D'après le livre de: Jacquelyn Mitchard 20 40 60 80 100 Merken La vie de Beth Cappadora, mère aimante et dévouée, bascule dans une terrible angoisse le jour où Ben, son fils de trois ans, disparaît dans la bousculade du hall d'un hôtel où elle assistait à une réunion d'anciens camarades de lycée. Les recherches ne donnent rien. Pour Beth, son mari Pat et leurs deux autres enfants, les heures d'insoutenable attente deviennent des jours, des semaines puis des mois. Pendant près de dix ans, la vie s'écoule péniblement jusqu'à ce qu'un jeune garçon vienne frapper à la porte des Cappadora, Beth est convaincue qu'il s'agit de Ben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Pfeiffer (Beth Cappadora) Treat Williams (Pat Cappadora) Whoopi Goldberg (Candy Bliss) Jonathan Jackson (Vincent Cappadora, 16 Jahre) Cory Buck (Vincent Cappadora, 7 Jahre) Ryan Merriman (Sam Karras / Ben Cappadora, 12 Jahre) Alexa PenaVega (Kerry Cappadora) Originaltitel: The Deep End of the Ocean Regie: Ulu Grosbard Drehbuch: Stephen Schiff Kamera: Stephen Goldblatt Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 6

