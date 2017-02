RTL 9 00:50 bis 03:00 Horrorfilm Underworld GB, D, H, USA 2003 20 40 60 80 100 Merken La guerre séculaire entre les vampires et les lycans (loups-garous) a beaucoup perdu de sa virulence depuis que le leader historique de ces derniers, Lucian, a été tué par Kraven, devenu depuis le chef des vampires. Le calme n'est pas revenu pour autant, et Selene, une guerrière vampire, doit livrer avec son escouade une bataille rangée contre une troupe de lycans dans une station de métro. L'engagement cause des pertes dans les deux camps et laisse Selene perplexe: sur un cadavre ennemi, elle trouve des munitions plus sophistiquées que n'en ont jamais eues les lycans, et cela pourrait contredire la thèse selon laquelle ceux-ci se résignent peu à peu à leur défaite. Mais plus encore, elle est intriguée par l'examen de bandes vidéo qui semblent montrer que les lycans n'étaient pas là par hasard mais pour poursuivre un humain. Dans quel but - Elle l'ignore, mais le fait est là, intrigant, dérangeant et tout à fait inhabituel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Beckinsale (Selene) Michael Sheen (Lucian) Wentworth Miller (Dr Adam) Robie Gee (Kahn) Erwin Leder (Singe) Robbie Gee (Kahn) Dennis J. Kozeluh (Dignitary) Originaltitel: Underworld Regie: Len Wiseman Drehbuch: Danny McBride, Len Wiseman, Kevin Grevioux Musik: Paul Haslinger, John Frusciante, Paul Haslinger, John Frusciante, David Bowie Altersempfehlung: ab 16