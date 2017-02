RTL 9 20:40 bis 22:25 Komödie Mon voisin le tueur 2 USA 2004 20 40 60 80 100 Merken Tueur à gages retraité, Jimmy "La Tulipe" Tudeski mène une vie paisible et sans histoire dans un petit bungalow de plage au Mexique, à des milliers de kilomètres de son ancienne existence. Grâce à de faux registres dentaires apportés par son ex-voisin et ami Nicholas "Oz" Oseransky, Jimmy a simulé sa mort et adopté un nouveau mode de vie fait de petits bonheurs domestiques : décoration d'intérieur et activités culinaires en compagnie de sa femme Jill, aspirante tueuse à gages actuellement sur une nouvelle affaire. Du jour au lendemain, un pan de leur passé réapparaît chez eux : Oz, désespéré et sans recours, les supplie de sauver sa femme Cynthia de la mafia Bulgare. Mais Jimmy n'est pas prêt de retomber dans ces histoires de règlement de compte. Alors qu'il refuse d'aider Oz, de nouveaux visiteurs indésirables refont surface. Le Boss de la mafia Bulgare, Lazlo Gogolak et ses fouines ont traqué le pauvre Oz de L.A jusqu'au repère de La Tulipe. A présent, Lazlo, fraîchement sorti de prison, ne pense plus qu'à venger son fils préféré tué par Jimmy et à remercier Oz pour l'avoir amené jusqu'à la Tulipe. Jimmy, Jill et Oz vont devoir à nouveau cohabiter pour déjouer les pièges de cette envahissante Mafia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Jimmy) Matthew Perry (Oz) Amanda Peet (Jill) Kevin Pollak (Lazlo) Natasha Henstridge (Cynthia) Frank Collison (Strabo) Johnny Messner (Zevo) Originaltitel: The Whole Ten Yards Regie: Howard Deutch Drehbuch: Mitchell Kapner, George Gallo Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 12