RTL 9 22:40 bis 00:20 Sonstiges Intraçable USA 2008 Merken L'agent spécial Jennifer Marsh appartient à la section Cybercrime du FBI, chargée de traquer les "hackers", fraudeurs et pédophiles qui utilisent Internet à des fins criminelles. Technicienne aguerrie, elle croyait avoir tout vu, avant qu'un prédateur d'un style inédit ne commence à diffuser sur la Toile les images des tortures infligées à ses victimes, et qu'il n'invite les spectateurs à participer à leur exécution : plus les connexions seront nombreuses, plus vite la victime mourra? L'affaire ne tarde pas à mobiliser la police locale, mais le criminel reste insaisissable, et son site introuvable. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diane Lane (Jennifer Marsh) Colin Hanks (Griffi n Dowd) Mary Beth Hurt (Stella Marsh) Perla Haney-Jardine (Annie Haskins) Chris Cousins (David Williams) Trina Adams (Policière n°3) Peter Lewis (Richard Brooks) Originaltitel: Untraceable Regie: Gregory Hoblit Drehbuch: Robert Fyvolent, Mark Brinker, Allison Burnett Musik: Christopher Young Altersempfehlung: ab 16