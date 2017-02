France 2 20:55 bis 00:30 Sonstiges Les victoires de la musique 2017 Live 16:9 Merken La 32e édition du plus grand concert de l'année est présentée, en direct du Zénith, par un duo inédit : Thomas Thouroude et Bruno Guillon. Mathieu Madénian et Thomas VDB interviennent en fil rouge pour faire cohabiter humour et musique. A travers reprises et magnétos, un hommage est également rendu aux stars internationales disparues en 2016, qui ont largement influencé l'Hexagone. Sur la scène du Zénith cette année, le palmarès est intergénérationnel. Jean-Michel Jarre, Renaud, Vincent Delerm, Julien Doré ou Benjamin Biolay, nommé dans la catégorie "Artiste masculin", se succèdent, entre autres artistes, ainsi qu'Amir ou Broken Back pour les Révélations. In Google-Kalender eintragen Moderation: Thomas Thouroude, Bruno Guillon