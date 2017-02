France 2 20:50 bis 20:55 Sonstiges Parents mode d'emploi F 2013 16:9 Merken Parents mode d'emploi, c'est un couple Isa et Gaby. Ils ont trois enfants âgés de 8 à 16 ans. Chaque jour, Isa et Gaby oscillent entre contradictions et mauvaise foi, grands principes et petites déconvenues, devoirs conjugaux et parentaux, petits heurts et grandes effusions, démissions passagères et ruses inavouables pour limiter les conflits. Le téléspectateur évolue dans le quotidien de ce couple de quadras bien d'aujourd'hui, en mal de mode d'emploi pour être des parents dignes! Ils essaient de maîtriser la situation et seraient même à deux doigts de nous donner des conseils, mais comme tous bons parents qui se respectent, ils se plantent lamentablement. Pour notre plus grand plaisir! Avec: Alix Poisson (Isa) et Arnaud Ducret (Gaby). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnaud Ducret (Gaby) Alix Poisson (Isa) Originaltitel: Parents mode d'emploi