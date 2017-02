France 2 13:55 bis 15:40 Sonstiges Mille et une vies Trisomie 21 : le chromosome du bonheur ? 16:9 Merken Atteinte de trisomie 21, Eléonore s'est accrochée à la vie avec une bonne humeur à toute épreuve. Elle est autonome, travaille, vit seule et a déjà connu l'amour. Aujourd'hui, elle ne souhaite qu'une chose : changer la perception de sa singularité. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sophie Davant