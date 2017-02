France 2 09:55 bis 10:45 Sonstiges C'est au programme F Live 16:9 Merken Magazine présenté par Sophie Davant qui, avec ses chroniqueurs, vous donnent rendez-vous pour une matinée dynamique et chaleureuse! L'émission aborde de nombreux sujets (culture, santé, voyages et cuisine) présentés par des chroniqueurs, pour un public plutôt féminin. Des invités sont souvent présents pour appuyer ces rubriques. Une question est toujours posée par Sophie Davant afin que les téléspectateurs puissent donner leur opinion par téléphone. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sophie Davant