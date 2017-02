France 2 05:00 bis 05:55 Sonstiges Tout le monde veut prendre sa place F 16:9 Merken Nagui présente le jeu de France 2, où tout le monde peut devenir un champion. Un quiz, six candidats et, bien calé dans son fauteuil, un champion?que tous rêvent de déloger! Chaque jour, un seul pourra se mesurer à lui et espérer devenir le nouveau champion. Jusqu?à quand? Un nouveau jeu frais et divertissant pour vos fins de matinées. Chaque jour, six candidats vont donc tenter de prendre la place du "champion" et accumuler les gains? en répondant à des questionnaires thématiques, pour approfondir des sujets précis en s?amusant. Devenir challenger, c?est à la portée de tous. C?est une vraie prime à l?effort: le thème des qualifications pour affronter le champion est donné à l?avance. Chaque candidat a donc le temps de réviser pour espérer l?emporter sur ses adversaires. Mais attention, le champion est favorisé. Il est directement qualifié pour la finale et c?est lui qui choisit les armes en décidant des thèmes des questionnaires. En cas d?égalité, ultime privilège, c?est le champion qui gagne! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nagui Originaltitel: Tout le monde veut prendre sa place