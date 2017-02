France 2 00:30 bis 02:55 Sonstiges Il Mondo della Luna 2014 16:9 Merken Buonadefe, un vieux barbon, est féru d'astronomie. Un jeune homme, Eclitico, amoureux de la fille de Buonadefe, monte un stratagème avec quelques amis et lui concocte un voyage sur la Lune. Opéra bouffe composé par Haydn pour le prince Eszterháza, son mécène, "Le Monde de la Lune" fut créé en 1977... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Philippe Do, Giuseppina Bridelli, Roberto De Candia, Hélène Le Corre, Alessandra Marnianelli, Annalisa Stroppa, Mathias Vidal Musik: Joseph Haydn

