France 2 23:10 bis 00:20 Sonstiges Complément d'enquête Guerre des sexes : la vie sans les hommes 16:9 Merken Sur Twitter via @Cdenquete. Nicolas Poincarré aborde chaque semaine un sujet de société, proche de l'actualité. Le thème, traité en profondeur, est décliné sous des angles multiples pour une compréhension globale des phénomènes et des enjeux qui y sont associés. Des reportages, des enquêtes et des témoignages alimentent l'émission, tournée en extérieur, sur des lieux en rapport avec le sujet, souvent controversé. En plateau, plusieurs invités font part de leurs analyses et commentaires, de manière à éclairer le téléspectateur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nicolas Poincaré Originaltitel: Complément d'enquête