France 2 20:55 bis 23:10 Sonstiges L'émission politique Live 16:9 Sur Twitter, via /LEmissionPolitique. Sur le plateau de David Pujadas et Léa Salamé, la présidente du Front National, candidate à l'élection présidentielle, évoque les grandes lignes du programme de son parti face à Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Tandis que Karim Rissouli anime un débat entre deux français et l'invitée tout en prenant le pouls des réseaux sociaux, Francois Lenglet décortique les choix économiques du FN. A la fin de l'émission, Charline Vanhoenacker livre comme d'habitude son billet d'humour et d'humeur. Moderation: David Pujadas, Léa Salamé Gäste: Gäste: François Lenglet, Karim Rissouli, Charline Vanhoenacker, Marine Le Pen, Najat Vallaud-Belkacem Originaltitel: L'Émission politique