France 2 01:30 bis 03:00 Sonstiges L'épopée des gueules noires F 2017 16:9 Merken Alors que Donald Trump a promis de ressusciter les mines de charbon américaines, et ce, malgré une demande en déclin, la France a depuis 2004 définitivement tourné le dos à l'extraction de la houille. Jugée peu rentable et trop polluante, elle a été remplacée par le pétrole, le nucléaire et les énergies renouvelables. Pourtant, cet or noir a énormément compté dans l'histoire industrielle française. Pour parvenir à fournir les millions de tonnes de charbon nécessaires à l'essor économique et industriel des entreprises françaises, des centaines de milliers de mineurs ont bravé pendant près de deux siècles le danger, la peur, le noir, la chaleur, les coups de grisou et la silicose. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Fabien Beziat, Hugues Nancy