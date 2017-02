France 2 21:45 bis 22:40 Sonstiges Fais pas ci, fais pas ça Une vie de rêves F 2017 16:9 HDTV Merken Deux familles voisines, incarnant deux méthodes d'éducation opposées, sont filmées dans leur quotidien, pendant plusieurs mois, avec leurs enfants. D'un côté Denis et Valérie Bouley incarnent un couple qui refuse le modèle autoritaire de leurs parents; ils ont construit ensemble une famille recomposée. De l'autre côté, Renaud et Fabienne Lepic, persuadés que les problèmes de la jeunesse actuelle sont essentiellement dus à la démission des parents, prônent un retour au mode d'éducation stricte qu'ils ont reçue et l'appliquent à leurs quatre enfants. Des parents qui font de leur mieux avec leur bonne volonté, leurs contradictions et leurs doutes... Mais des parents qui, s'ils étaient notés comme le sont les enfants, écoperaient sans aucun doute de la mention consacrée: "Peut mieux faire"! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruno Salomone (Denis Bouley) Isabelle Gélinas (Valérie Bouley) Guillaume De Tonquedec (Renaud Lepic) Valérie Bonneton (Fabienne Lepic) Yaniss Lespert (Christophe Lepic) Tiphaine Haas (Soline Lepic) Alexandra Gentil (Tiphaine Bouley) Originaltitel: Fais pas ci, fais pas ça