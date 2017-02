France 2 00:35 bis 02:00 Sonstiges Les Jeux d'Hitler Berlin 1936 F 2016 16:9 HDTV Merken Pendant les quinze jours qu'ont duré les Jeux olympiques de Berlin, en 1936, l'Allemagne nazie a tout fait pour présenter au monde l'image d'un pays raffiné et pacifique. Aujourd'hui, le triomphe de l'athlète noir Jesse Owens, qui a remporté quatre médailles d'or, semble consacrer la victoire du sport et de l'idéal olympique sur la politique. Mais cette histoire n'est qu'un arrangement avec la réalité. Les Jeux de Berlin furent l'instrument décisif de la prise de contrôle de la société par le parti national-socialiste, offrant en même temps une vitrine grandiose pour la reconnaissance internationale de l'Allemagne nazie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Jérôme Prieur