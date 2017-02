France 2 20:55 bis 22:30 Sonstiges Pleins feux 2017 Live 16:9 HDTV Merken Au sommet de son succès, Alice Margaux, monstre sacré des comédies de boulevard, a tout sacrifié pour sa carrière et ne compte pas s'arrêter là. Extravagante, sincère et explosive, elle mène son jeu à la vie comme à la scène, sans se soucier du fait que ses rôles ne lui correspondent plus vraiment. Une de ses admiratrices cherche un moyen de l'approcher, mais aussi de faire la connaissance de l'auteur de ses pièces. Devant le théâtre, elle rencontre la femme de l'écrivain, ce qui lui permet enfin d'être présentée à ses idoles. La vie d'Alice va être bouleversée par l'arrivée de cette admiratrice. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Line Renaud (Alice Margaux) Fanny Cottençon (Catherine Moreau) Pierre Santini (Clément Pourquier) Raphaëline Goupilleau (Marie Labevil) Lionel Abelanski (Michel Labevil) Yanis Richard (Jean Labevil)