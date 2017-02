France 2 02:15 bis 04:30 Komödie La grande bellezza I, F 2013 16:9 20 40 60 80 100 Merken A Rome, dans la splendeur de l'été. Séducteur impénitent, Jep Gambardella est de toutes les soirées et de toutes les fêtes de la cité éternelle. A 65 ans, il continue de dégager un charme sur lequel le temps ne semble pas avoir d'emprise. Dans sa jeunesse, Jep a écrit un roman qui lui a valu un prix littéraire et une réputation d'écrivain frustré. Devenu un journaliste à succès, il fréquente depuis plusieurs décennies la haute société romaine et les mondanités. Dans ce monde excentrique, ce dandy cynique et désabusé rêve parfois de se remettre à écrire, traversé par les souvenirs d'un amour de jeunesse auquel il se raccroche... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Toni Servillo (Jep Gambardella) Carlo Verdone (Romano) Sabrina Ferilli (Ramona) Carlo Buccirosso (Lello Cava) Iaia Forte (Trumeau) Pamela Villoresi (Viola) Galatea Ranzi (Stefania) Originaltitel: La grande bellezza Regie: Paolo Sorrentino Drehbuch: Paolo Sorrentino, Umberto Contarello Musik: Lele Marchitelli

