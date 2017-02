France 2 22:30 bis 23:15 Krimiserie Castle La voie du ninja USA 2013 16:9 HDTV Merken Une jeune femme est tuée d'un coup d'épée dans la poitrine. La victime, une Japonaise, n'était aux Etats-Unis que depuis quelques mois, dans le but d'entrer au conservatoire de danse. Elle est retrouvée, en tenue de soirée, dans une zone industrielle. Une clé servant à ouvrir les ascenseurs est découverte près du cadavre. Castle pense qu'elle a été assassinée par un lanceur de couteaux travaillant dans un cirque. Le petit ami de la jeune femme explique aux inspecteurs qu'elle était élève dans une troupe de ballet, dont ses parents sont les directeurs. Mais il ne peut expliquer sa présence dans cette zone. L'enquête révèle, par ailleurs, que la jeune femme avait récemment repoussé les avances d'un danseur d'origine coréenne... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Ron Yuan (Michio Saito) Originaltitel: Castle Regie: Larry Shaw Drehbuch: Christine Roum Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 6