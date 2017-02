France 2 01:20 bis 02:05 Sonstiges 13h15, le dimanche... Loos in transition 16:9 HDTV Merken Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle, cherche à faire de sa petite ville de 7000 habitants du Nord-Pas-de-Calais, une ville pilote de la transition énergétique et des modèles sociaux alternatifs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Leïla Kaddour-Boudadi Originaltitel: 13h15, le dimanche