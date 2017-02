France 2 21:05 bis 22:55 Sonstiges Au bout du conte F 2013 16:9 HDTV Merken Marianne gagne sa vie de comédienne en créant un spectacle de conte de fées dans une école. Laura, sa nièce, rêve d'un ange blanc et d'un diable noir. Elle interroge Marianne. Rencontrera-t-elle jamais le prince charmant - Sandro et Clémence, élèves au Conservatoire de Paris, financent leurs études en réalisant des sondages dans la rue. Sandro voudrait que son père, Pierre, l'aide financièrement. A l'enterrement de son propre père, Pierre retrouve Jacqueline, la mère de Sandro, et plus tard Eléonore et ses deux filles, qu'il a accepté à contre-coeur d'accueillir chez lui. Dans une fête, Laura croise le regard de Sandro. Au cimetière, Pierre se met à craindre une mort prochaine... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Agnès Jaoui (Marianne) Jean-Pierre Bacri (Pierre) Agathe Bonitzer (Laura) Arthur Dupont (Sandro) Benjamin Biolay (Maxime Wolf) Dominique Valadié (Jacqueline) Valérie Crouzet (Éléonore) Originaltitel: Au bout du conte Regie: Agnès Jaoui Drehbuch: Agnès Jaoui, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri Musik: Fernando Fiszbein