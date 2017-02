France 2 04:40 bis 06:30 Sonstiges Une vie après la mine F 2017 16:9 HDTV Merken Lorsque les derniers puits de mine ont fermé en 2003 et 2004, la France venait de vivre la lente agonie de son industrie charbonnière. L'arrêt des mines a plongé la communauté du charbon, comme tous les territoires miniers, dans une profonde crise à la fois économique et existentielle. Si par leurs luttes, les mineurs ont obtenu un congé charbonnier très favorable - 80 % de leur rémunération jusqu'à la retraite - leur monde ne s'en est pas moins effondré. De "l'aristocratie ouvrière", les mineurs sont passés au statut de "nantis", voire de "parias". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Fabien Beziat, Hugues Nancy, Guillaume Terver