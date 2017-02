France 2 20:55 bis 23:15 Sonstiges Le grand show de l'humour Les comiques préférés des Français 16:9 Merken Sur Twitter via /LGS. Depuis le Zénith, à Paris, Michel Drucker propose de découvrir le classement des cinquante humoristes préférés des Français révélé par un sondage national. Tout au long de l'émission, au fur et à mesure de la révélation du palmarès, les plus grands comiques, sur scène ou en images, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour divertir les spectateurs par leur meilleurs sketches. De nombreuses surprises ponctuent par ailleurs ce rendez-vous placé tout entier sous le signe de la décontraction et de la bonne humeur. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michel Drucker Gäste: Gäste: Dany Boon, Laurent Gerra, Anne Roumanoff, Michèle Laroque, Les Chevaliers du fiel, Chantal Ladesou, Eric Antoine, Anthony Kavanagh, Roland Magdane, Claudia Tagbo, Mado la Niçoise, les Bodin's, Olivier de Benoist, Bernard Mabille, Chevallier et Laspalès