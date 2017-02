France 2 15:25 bis 17:25 Sonstiges Rugby Tournoi des VI Nations F 2017 Live 16:9 HDTV Merken Avec Paddy Jackson et Conor Murray à la charnière, le XV irlandais espère surprendre le XV au Chardon dans son antre de Murrayfield. A noter qu'un système de bonus, offensif et défensif, fait son apparition cette année dans le Tournoi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rugby