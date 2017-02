France 2 13:20 bis 13:55 Sonstiges 13h15, le samedi... Syrie, patrimoine en danger F 16:9 HDTV Merken La Syrie possède l'un des patrimoines historiques et artistiques les plus importants au monde, qui attirait les touristes par millions avant la guerre. Aujourd'hui, plus de la moitié sont détruites ou endommagées par les combats, le pillage ou les destructions de Daech. Des archéologues, architectes ou policiers tentent de préserver ce qui peut encore l'être, au péril de leur vie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Delahousse Originaltitel: 13h15, le samedi

