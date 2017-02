ProSieben 23:45 bis 02:05 Actionfilm Pain & Gain USA 2013 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Muskelberge, wohin das Auge reicht: Die drei Bodybuilder Daniel, Paul und Adrian träumen den amerikanischen Traum und wollen einfach Geld verdienen. Viel Geld! Da kommt ihnen ihr solventer Studio-Kunde Victor gerade recht. Sie beschließen, ihn zu entführen und ihm sein Vermögen abzunehmen. Aber als Victor flieht, haben sie mehr als nur ein großes Problem ... Miami, Mitte der Neunzigerjahre: Daniels Traum vom schnellen Geld ist noch größer als seine gewaltigen Muskeln. Dummerweise sind die intellektuellen Fähigkeiten des unterbezahlten Fitness-Coachs nicht ganz so weit entwickelt. Und so kommt der vorbestrafte Bodybuilder auf eine ebenso dämliche wie gefährliche Idee: Er will seinen arroganten Kunden Victor entführen, um ihm sein Geld abzuknöpfen. Dazu sucht sich Daniel zwei ebenso tumbe Mitstreiter: Sein Kumpel Adrian braucht dringend Geld, um seine steroid-bedingte Impotenz zu behandeln. Der frisch aus dem Knast entlassene Hüne Paul lässt sich überreden, weil er gerade schlechte Perspektiven auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt hat. Zwar schaffen es die drei aufgepumpten Deppen nach mehreren Versuchen tatsächlich, den unsympathischen Selfmade-Millionär zu kidnappen. Doch dann erkennt der gefesselte Großkotz trotz verbundener Augen Daniel an seinem Billig-Deo. Und so verwandelt sich der Blitz-Coup in eine endlose Serie von katastrophalen und immer blutigeren Tretminen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Wahlberg (Daniel Lugo) Dwayne Johnson (Paul Doyle) Anthony Mackie (Adrian Doorbal) Tony Shalhoub (Victor Kershaw) Ed Harris (Ed DuBois) Rob Corddry (John Mese) Bar Paly (Sorina Luminita) Originaltitel: Pain & Gain Regie: Michael Bay Drehbuch: Christopher Markus, Stephen McFeely Kamera: Ben Seresin Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 16