ProSieben 06:10 bis 06:30 Comedyserie Last Man Standing Von Mann zu Mann USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als die Baxters in der Vorweihnachtszeit in die Kirche gehen, taucht dort Ryan, der Vater von Kristins Sohn Boyd, auf - er war nach der Geburt abgehauen. Mike gibt ihm keine Chance, sich in das Leben seiner Familie einzumischen. Kristins Freund Kyle bekommt dennoch Panik. Mandy hilft derweil bei "Outdoor Man" als Weihnachtselfe aus und erfährt, dass sie für ihre Arbeit nicht bezahlt werden soll. Kurzerhand legt sie sich mit Ed an, dem Boss und Weihnachtsmann im Laden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Mike Baxter) Nancy Travis (Vanessa Baxter) Alexandra Krosney (Kristin Baxter) Molly Ephraim (Mandy Baxter) Kaitlyn Dever (Eve Baxter) Nick Jonas (Ryan) Christoph Sanders (Kyle Anderson) Originaltitel: Last Man Standing Regie: John Pasquin Drehbuch: Jack Burditt Kamera: Donald A. Morgan Musik: Monte Montgomery, Carl Thiel