ProSieben 06:00 bis 06:25 Comedyserie Last Man Standing Der Lesbenhintern USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Vanessa hat das Nachbar-Pärchen Rebecca und Charlie eingeladen. Mike hat partout keine Lust auf ein gemeinsames Abendessen, doch nach dem, was er von Charlie hört, liegen die beiden auf einer Wellenlänge. Entsprechend überrascht ist der Macho, als eine Frau vor der Tür steht. Er freundet sich dennoch mit der taffen Blondine an und schwärmt bald unentwegt von ihr - etwas zu viel für Vanessas Geschmack. Mandys Freund Travis scheint eine andere zu haben. Das Mädchen schwört Rache. Schauspieler: Tim Allen (Mike Baxter) Nancy Travis (Vanessa Baxter) Alexandra Krosney (Kristin Baxter) Molly Ephraim (Mandy Baxter) Kaitlyn Dever (Eve Baxter) Emily Rutherfurd (Rebecca) Andrea Bendewald (Charlie) Originaltitel: Last Man Standing Regie: John Pasquin Drehbuch: Kevin Hench, Jack Burditt Kamera: Donald A. Morgan Musik: Monte Montgomery, Carl Thiel