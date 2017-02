Niederlande 2 14:20 bis 15:20 Sonstiges Close Up: AMOS - De wildernis volgens Amos Nachoum F HDTV Merken Natuurfotograaf Amos Nachoum fotografeert al meer dan dertig jaar de wildste dieren van deze wereld, waaronder witte haaien, krokodillen en anaconda's. Hij doet dat zonder zich te hullen in beschermende kleding omdat dat in zijn visie de enige manier is om de dieren te laten zien zoals ze écht zijn. De meest recente uitdaging die hij zichzelf heeft gesteld, is het fotograferen van een zwemmende ijsbeer. Niet van een afstandje, maar terwijl hij er zelf naast zwemt met zijn camera. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: AMOS The Movie Regie: Dani Menkin, Yonatan Nir