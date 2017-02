Niederlande 2 10:15 bis 11:00 Sonstiges Het Familiediner NL 2017 HDTV Merken Bert van Leeuwen probeert een moeder en haar zoon en schoondochter weer aan een tafel te krijgen. Ze hebben al twee jaar geen contact meer sinds moeder Ria en zoon Joop ruzie kregen over het al dan niet oppassen van oma op Joops kinderen. Maar eigenlijk boterde het al jaren niet echt tussen met name Ria en schoondochter Nicole. Het was al meteen op de eerste dag dat Joop haar mee naar huis nam dat ze elkaar niet goed lagen. Vooral toen de vader van Joop nog leefde liepen de spanningen tussen de dames op. Toen vader Joop overleed, was Nicole zelfs niet welkom op zijn crematie. Toen ze alsnog kwam, waren de rapen gaar. Nu is het de zus van Joop, Debbie, die het samen met haar dochter Romi niet meer aan kan zien. Ze hoopt dat met hulp van Bert van Leeuwen de ruzie opgelost kan worden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bert van Leeuwen Originaltitel: Het familiediner