ATV 2 23:00 bis 01:14 Drama Von Mäusen und Menschen USA 1992 John Steinbeck Stereo Kalifornien in den 30er Jahren: Zur Zeit der großen Wirtschaftskrise in Amerika sind die Wanderarbeiter George und Lennie froh, als sie auf einer Farm Arbeit finden. Denn die beiden wollen Geld sparen, um sich gemeinsam ein Land mit einem kleinen Häuschen zu kaufen. Doch Curley, der Sohn des Farmbesitzers, macht vor allem dem geistig zurückgebliebenen Lennie das Leben schwer. George weiß um die bärenstarken Kräfte Lennies, die dieser selbst nicht einzuschätzen vermag. Immer wenn die Situation außer Kontrolle zu geraten droht, besänftigt er seinen naiven Freund mit dem Traum von einer eigenen kleinen Farm, auf der sich Lennie um die Kaninchen kümmern darf. Als Curleys gelangweilte Ehefrau einen Streit zwischen dem Farmerssohn und Lennie provoziert, muss George die Katastrophe verhindern ?. Schauspieler: John Malkovich (Lennie Small) Gary Sinise (George) Ray Walston (Candy) Casey Siemaszko (Curley) Sherilyn Fenn (Curleys Frau) John Terry (Slim) Richard Riehle (Carlson) Originaltitel: Of Mice and Men Regie: Gary Sinise Drehbuch: Horton Foote Kamera: Kenneth MacMillan Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12