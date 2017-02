Silverline 23:00 bis 00:20 Horrorfilm Sweet Home E, PL 2015 20 40 60 80 100 Merken Die junge Maklerin Alicia stolpert bei einer Inspektion über einen heruntergekommenen Wohnblock, der demnächst an einen Spekulanten verkauft werden soll. Beim Anblick der morbiden Romantik des alten Gemäuers kommt ihr die Idee, zum Geburtstag ihres Freundes Simon in genau dieser Umgebung das ultimative Schäferstündchen zu feiern. Gesagt, getan... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ingrid García Jonsson (Alicia) Bruno Sevilla (Simon) Oriol Tarrida Homedes (El Liquidador) Eduardo Lloveras (Encapuchado 1) Miguel Ángel Alarcón (Encapuchado 2) Luka Peros (Encapuchado 3) José María Blanco (Sr. Ramón) Regie: Rafa Martinez Altersempfehlung: ab 18