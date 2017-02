TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Ermittlerinnen im Einsatz Tödliches Rap-Geschäft USA 2014 Merken Bei der Polizei in Atlanta geht ein Notruf ein. Ein Toter wird aufgefunden und alles deutet auf ein Verbrechen hin. Ermittlerin Summer Benton übernimmt den Fall und fährt sofort zum Tatort. Ein auffälliges Tattoo direkt auf der Brust des Opfers, verrät seine Identität. Es handelt sich um den Rapper Ambitiouz. Vor Ort vernimmt sie zwei Männer, die kurz zuvor mit dem Toten gesehen wurden. Doch angeblich weiß keiner der beiden, was hier geschah. Vorerst tappt die Ermittlerin im Dunkeln, denn es gibt weder Verdächtige mit einem konkreten Motiv, noch Augenzeugen. Sie stellt Nachforschungen im Freundeskreis an und gewinnt den Eindruck, dass ihr keiner so recht behilflich sein will, den Mörder des Rappers zu finden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Women of Homicide