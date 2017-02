ONE 22:15 bis 22:45 Comedyserie Schlawiner Die Maus A, D 2011 Merken Maia macht mal wieder Schluss mit Manu, was dieser mal wieder nicht akzeptieren kann. Die Kinder von Gundi und Basti haben Zoff miteinander, und plötzlich ist Lottas Maus verschwunden. Gemeinsam mit der bayerischen Oma Friederike, die immer mehr das Zepter in der Familie übernimmt, werden hektische Suchaktionen durchgeführt. Währenddessen versuchen Engelbert und Manu bei einem Zoobesuch, eine Reise nach Borneo zu ergattern. Der karrieresüchtige Andreas bekommt endlich Kontakt zu einem echten Millionär; leider macht der erste Augenkontakt auf einer Herrentoilette eine Geschäftsbeziehung sofort zunichte. Die Maus ist tot und wird stilvoll beerdigt. Und die Reise nach Borneo landet auf abenteuerlich schlawinösen Umwegen bei Maia, die sogar plötzlich Manu mitnehmen möchte. Als dieser seinen Reisepass nicht findet, reißt Maia der Geduldsfaden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelika Niedetzky (Maia) Michael Ostrowski (Manu) Gregor Seberg (Engelbert) Alexander Jagsch (Basti) Suse Lichtenberger (Gundi) Gerald Votava (Walter) Christian Dolezal (Andreas) Originaltitel: Schlawiner Regie: Paul Harather Drehbuch: Paul Harather Kamera: Frederik Füssel, Marco Zimprich Musik: Christian Klikovits, Bernhard Moshammer