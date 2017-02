SWR 23:45 bis 01:20 Fantasyfilm Und täglich grüßt das Murmeltier USA 1993 Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Niemand kann Phil Connors (Bill Murray) leiden - und er sich selbst eigentlich auch nicht. Von Beruf Zyniker und TV-Wettermann wird er ein allerletztes Mal über den traditionellen "Murmeltiertag" in einem Nest in Pennsylvania mit dem Zungenbrecher-Namen Punxsutawney berichten und dann den Sender wechseln. So der Plan. Doch dieser Tag, der 2. Februar, wird mies, ganz mies. Erstens sieht das Murmeltier seinen Schatten, und somit wird der Winter noch sechs Wochen länger dauern. Zweitens hält ein plötzlicher Schneesturm - entgegen Phils eigener Wettervorhersage - das Team mit Produktionsleiterin Rita (Andie MacDowell) und Kameramann Larry (Chris Elliott) in Punxsutawney fest. Und dann geht irgendwas schief im Universum. Phil wacht im Albtraum aller Albträume auf: Wieder und wieder durchlebt er haargenau denselben verhassten 2. Februar mit seinem kulturellen Highlight, dem Murmeltiertag. Er wird jeden Morgen pünktlich um 6 Uhr vom Radiowecker und Sonny & Chers "I Got You Babe" geweckt. Er tritt in Schlammpfützen und viele Fettnäpfchen - aber egal, was Phil anstellt, am nächsten Morgen ist alles wieder auf Anfang: Das Schicksal hat die Reset-Taste gedrückt. Phils Abreisewahrscheinlichkeit sinkt von hundert auf null Prozent. Aber: ein Leben ohne Konsequenzen, was für ein Potenzial! Fasziniert lotet Phil aus, was geht - reißt hübsche Frauen auf, stopft sich mit Kalorien voll, ohne an Cholesterin zu denken, und demoliert so einiges in der Stadt. Doch der Spaß ist nicht von Dauer, Phil durchlebt sämtliche Stadien von Übermut bis zu größter Langeweile und tiefster Depression, bis sich der Egozentriker mit einem Mal für Menschen interessiert - allen voran für Rita, in die er sich verliebt hat. Gefühlte Jahre sitzt Phil im Provinznest bei den "Hinterwäldlern" fest, wie er sie nennt. Und offenbar gibt es nur einen einzigen Weg, dieser Zeitschleife zu entkommen: Er muss Ritas Herz gewinnen und zum nettesten Menschen von ganz Punxsutawney werden. Und das innerhalb eines einzigen Tages. "Und täglich grüßt das Murmeltier" ist ein Kultklassiker mit origineller Story und dem großartigen Bill Murray in Bestform. Filme des im Februar 2014 verstorbenen Harold Ramis waren in den 80er- und 90er-Jahren ein Garant für Komödien-Highlights, wie z. B. "Ghostbusters". In einer kurzen Szene sieht man Ramis als Neurologen, der Bill Murray untersucht. Außerdem gibt es quasi ein Familientreffen: Murrays ältester Bruder Brian Doyle-Murray spielt Buster, der im Restaurant fast an einem Steak erstickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Murray (Phil) Andie MacDowell (Rita) Chris Elliott (Larry) Stephen Tobolowsky (Ned) Brian Doyle-Murray (Buster) Marita Geraghty (Nancy) Angela Paton (Mrs. Lancaster) Originaltitel: Groundhog Day Regie: Harold Ramis Drehbuch: Danny Rubin, Harold Ramis Kamera: John Bailey Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 6