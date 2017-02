SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Brauchen wir Zoos? Grundrechte für Menschenaffen? / Retter der Orang-Utans D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Wildtiere, die apathisch in einer Ecke des Käfigs sitzen oder die immer gleichen Bewegungen ausführen - in vielen Zoos ist das immer noch üblich. Tierschützer halten das für Quälerei und Isolationsfolter. Doch die Zoos reagieren auf die Kritik. Größere Gehege mit mehr Auslauf sollen den Tieren zu mehr Wohlbefinden verhelfen. Die Devise lautet: lieber weniger Tierarten in einem Zoo, dafür mehr Platz für die einzelne Tierart. Die Tiere sollen eine Chance bekommen, ihr angeborenes Sozialverhalten auszuleben. Alles nur Augenwischerei oder echter Fortschritt? Das Wissenschaftsmagazin "odysso" fragt nach: Ist artgerechte Haltung im Zoo tatsächlich möglich? Weitere Themen der Sendung: Grundrechte für Menschenaffen?, Retter der Orang-Utans In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!