Die 22-jährige Schauspielerin und Sängerin Alexandra wohnt mit ihrer dreijährigen Tochter Paulina in einer modernen 3-Zimmer-Wohnung. Sauberkeit ist Alexandra sehr wichtig, spätestens alle zwei Tage wird ordentlich aufgeräumt und geputzt. Faule Menschen, die nur auf der Couch rumlungern und in den Tag hineinleben, kann sie nicht leiden. Alexandra legt großen Wert auf ihr Äußeres und ihr Kleiderschrank platzt aus allen Nähten. Ihre 150 Paar Schuhe verstaut sie an jeder freien Stelle der Wohnung. Die junge Frau achtet auf gesunde Ernährung für sich und ihre Tochter. Statt Süßigkeiten gibt es gesunde Shakes, die sie selbst zubereitet. Ihre Mutter Stephanie (45) und ihre Freundin Jana (37) kommen oft zu Besuch oder sie unternehmen gemeinsam etwas. Conny (43) bringt mit ihren 172 Zentimetern Körpergroße stolze 155 Kilogramm auf die Waage. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Axel (28) lebt sie in einer 1-Zimmer-Wohnung in Emmerich. Derzeit ist Connys Zuhause übersät mit Kartons und Kisten, da ein Umzug geplant war, der kurzfristig wieder abgesagt werden musste. Zu Axels Unterstützung ist Connys lebenslustige Freundin Sabine extra angereist. Da kann sich die Tauschmama schon mal warm anziehen, denn die 55-Jährige nimmt kein Blatt vor den Mund. Jetzt tauschen die karrierebewusste Alexandra und die gemütliche Conny für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine spannende Zeit.