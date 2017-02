RTL 22:15 bis 22:35 Comedyserie Modern Family Volles Nachtprogramm USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Phil hat starke Rückenschmerzen. Doch anstatt den armen Patienten zu bedauern, ist sein Zustand für Claire, Haley und Alex ein Grund zur Freude: Sie können die attraktiven Feuerwehrmänner anrufen, um Phil ins Krankenhaus bringen zu lassen. Auch Phil kennt den Ruf der Retter in Not und versucht, den Anruf so weit wie möglich hinauszuzögern - erst recht als er bemerkt, dass Claire sich extra für die Männer schick gemacht hat. Sie beteuert zwar, dass sie das nächstbeste Kleidungsstück gegriffen habe, aber sind die hohen Schuhe und der Lippenstift ebenfalls ein Zufall? Im Krankenhaus stellt sich schließlich heraus, dass Phil Nierensteine hat und vorerst dort bleiben muss - versüßt wird ihm der Aufenthalt durch seine netten, blonden Zimmernachbarinnen. Indes muss Jay seinem verhassten Vorgänger Javier, dem Ex-Mann von Gloria und Vater von Manny, Unterschlupf gewähren. Der Kolumbianer ist überraschend aufgetaucht und bringt Manny ins Schwärmen und treibt Jay zur Weißglut: Doch trotz aller Differenzen gelingt es Javier, mit Hilfe seiner Spontanität den verdrießlichen Jay auf seine Seite zu ziehen - sehr zum Unmut von Gloria. Mitchell ist derweil davon überzeugt, dass Lily von nun an lernen muss, alleine zu schlafen. Doch da hat der smarte Jurist die Rechnung ohne die emotionale "Bärenmutter" Cameron gemacht. Denn seither weint sich nicht nur Lily in den Schlaf, auch Cameron schluchzt und leidet Nacht für Nacht mit seiner Tochter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Sofía Vergara (Gloria Delgado) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron Tucker) Sarah Hyland (Haley Dunphy) Originaltitel: Modern Family Regie: Michael Alan Spiller Drehbuch: Steven Levitan, Steven Levitan, Christopher Lloyd Kamera: James R. Bagdonas Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 12