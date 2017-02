VOX 22:35 bis 00:50 Actionfilm Dead Man Down USA 2013 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alphonse Hoyt, Boss einer kriminellen New Yorker Untergrundorganisation, musste in den letzten Monaten einige Schikanen über sich ergehen lassen. Anfänglich handelte es sich lediglich um Drohbriefe, doch der Stalker scheint es ernst zu meinen. Einer von Alphonse' besten Männern wird ermordet aufgefunden. Viktor, der Mitglied im inneren Kreis der Organisation ist, gelingt es, Alphonse während einer blutigen Auseinandersetzung in letzter Sekunde das Leben zu retten. Diese Tat sichert ihm seine Anerkennung, doch der Schein trügt: Viktor hat sich in die Gruppe eingeschleust, um Rache zu nehmen. Seine Tochter war während einer Schießerei, die Alphonse angezettelt hatte, ums Leben gekommen. Um einem Prozess aus dem Weg zu gehen, hat die Gang anschließend Jagd auf Viktor und seine Frau gemacht, die dabei ebenfalls ihr Leben verlor. Während seiner Arbeit für die Bande lernt Viktor seine Nachbarin Beatrice kennen. Die hat etwas beobachtet, mit dem sie Viktor zunächst erpressen wollte, doch schnell zeichnen sich Gemeinsamkeiten zwischen den beiden ab. Beatrice ist seit einem Autounfall entstellt und wünscht sich ebenfalls nichts sehnlicher, als Rache an dem Mann zu üben, der für ihre grausame Gesichtsverletzung verantwortlich ist. Gemeinsam machen sich Viktor und Beatrice daran, die Menschen zu bestrafen, die ihre Leben zerstört haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Colin Farrell (Victor) Noomi Rapace (Beatrice) Terrence Howard (Alphonse) Dominic Cooper (Darcy) Isabelle Huppert (Valentine Louzon) Luis Da Silva Jr. (Terry) F. Murray Abraham (Gregor) Originaltitel: Dead Man Down Regie: Niels Arden Oplev Drehbuch: J.H. Wyman Kamera: Paul Cameron Musik: Jacob Groth Altersempfehlung: ab 16