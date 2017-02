VOX 20:15 bis 22:35 Actionfilm Eagle Eye - Außer Kontrolle USA, D 2008 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als der Stanford-Abbrecher Jerry Shaw Geld abheben will, traut er seinen Augen kaum: Sein sonst so leeres Konto hat plötzlich einen Saldo von 751.000 Dollar. Nach dieser unglaublichen Entdeckung kehrt Jerry in sein Apartment zurück, um erneut überrascht zu werden: Seine Wohnung ist voller Waffen, Bestandteilen zum Bau von Bomben und gefälschten Dokumenten. Im selben Moment ruft ihn eine unbekannte Nummer an und weist ihn an, sein Apartment zu verlassen, da das FBI kurz davor ist, ihn zu verhaften. Bevor er den Anweisungen Folge leisten kann, wird Jerry von den Behörden festgenommen. Doch auch aus dieser Situation hilft ihm die anonyme Anruferin und Jerry gelingt auf spektakuläre Weise die Flucht. Zeitgleich wird auch die alleinerziehende Rachel Hollowman von der Unbekannten kontaktiert und bedroht. Sollte sie ihren Anweisungen nicht nachkommen, wird die anonyme Anruferin den Zug entgleisen lassen, in dem ihr Sohn grade sitzt. Den Instruktionen der Stimme am anderen enden der Leitung folgend, treffen Jerry und Rachel schließlich aufeinander. Mehr und mehr wird den beiden klar, dass sie Teil eines zerstörerischen Plans sind, dessen Konsequenzen fatal sein werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shia LaBeouf (Jerry Shaw) Michelle Monaghan (Rachel Holloman) Rosario Dawson (Zoe Perez) Billy Bob Thornton (Agent Thomas Morgan) Michael Chiklis (Callister) Anthony Mackie (Major William Bowman) Ethan Embry (Agent Toby Grant) Originaltitel: Eagle Eye Regie: D. J. Caruso Drehbuch: John Glenn, Travis Wright, Hillary Seitz, Dan McDermott Kamera: Dariusz Wolski Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12

