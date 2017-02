Dalia, die erwachsene Tochter einer ehemaligen Patientin, nimmt Kontakt zu Bloch auf. Acht Jahre zuvor war Dalia von ihrem Vater in den Irak entführt worden, was ihre Mutter Daniela in eine schwere Depression gestürzt hatte. Nach Jahren der Trennung begegnen sich Mutter und Tochter zum ersten Mal wieder und Bloch versucht, beide zu unterstützen. Doch die Verletzungen sitzen tief. Als dann auch noch der Vater in Köln eintrifft, kommt es zur Katastrophe ... In Google-Kalender eintragen