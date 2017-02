sixx 22:00 bis 22:55 Mysteryserie Beauty and the Beast Meet the New Beast USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Catherine und Vincent beschließen, New York zu verlassen und sich an einem anderen Ort ein neues Leben ohne Geheimnisse aufzubauen. J.T. und Heather helfen ihnen dabei und beschaffen den beiden gefälschte Ausweise mit neuen Identitäten, auch wenn sie davon überzeugt sind, dass das nicht die Lösung für ihre Probleme sei. Als Tess bei Ermittlungen herausfindet, dass Braxton vor seinem Tod Kontakt mit Muirfield hatte, wollen die Freunde der Sache auf den Grund gehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Michael Roark (Kyle Johnson) Anastasia Barzee (Special Agent Olivia Dylan) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: David A. Makin Drehbuch: Patricia Carr, Lara Olsen Kamera: David Herrington Altersempfehlung: ab 12