RTL Plus 22:30 bis 23:20 Krimiserie Polizeiarzt Dangerfield Unter Strom GB 1997 Stereo Merken Paul wird von einer Feier abberufen, um die Leiche einer jungen Frau zu begutachten, die kurz zuvor in einem Fluss nahe Warwick tot aufgefunden wurde. Schnell stellt sich heraus, dass das Opfer nicht durch Ertrinken zu Tode kam, sondern offenbar einen starken Stromschlag erlitten hatte und danach aus großer Höhe herabgefallen sein muss. Die Identifizierung der Leiche führt Paul Dangerfield zu seinem Freund Brian Taylor, bei dem die junge Frau namens Emma Kirkland inoffiziell beschäftigt war. Im Gespräch mit Brians eifersüchtiger Ehefrau Barbara erfährt Paul, dass zwischen Brian und dem Opfer offenbar eine sehr undurchsichtige Beziehung bestanden hatte. Brian gerät auf Grund der Indizienlage nun plötzlich unter dringenden Tatverdacht. In einem langen, eindringlichen Gespräch mit seinem Freund erfährt Paul schließlich die wahren Umstände, die zum Tod der jungen Frau geführt hatten: Brian hatte Emma Kirkland seine neu erworbene, aber bisher ungenutzt gebliebene Scheune zur Verfügung gestellt, damit sie dort illegal Drogen herstellen konnte, an deren Verkauf Emma Brian beteiligt hatte. Doch beim unrechtmäßigen Anzapfen einer Stromleitung hatte Emma einen tödlichen Stromschlag erlitten. Brian hatte die Nerven verloren und die Leiche hinab zum Fluss geschafft, um die illegalen Tätigkeiten in seiner Scheune zu vertuschen und nicht mit dem Tod der jungen Frau in Verbindung gebracht zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nigel Le Vaillant (Paul Dangerfield) Michael Melia (DI Frank Dagley) Nicola Cowper (DS Helen Diamond) Roderick Smith (Sgt Keith Lardner) Eleanor Martin (WPC Georgie Cudworth) Kevin Bishop (Henry Taylor) Colette Brown (Antonia Upton) Originaltitel: Dangerfield Regie: Jo O'Keefe Drehbuch: Lawrence Gordon Clark Kamera: John Kenway