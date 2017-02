RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Lukas irritiert Sina, als er ein Forschungstreffen ausfallen lässt. Stattdessen will er das Flirten lernen, um Sinas Herz zu erobern. Nicht ahnend, was für ein hoffnungsloser Fall Lukas ist, übernimmt Easy mit Miris Hilfe das Training. Dies bekommt Sina mit, die fälschlicherweise glaubt, dass Lukas an Miri interessiert ist. Umso irritierter ist Sina, als dieser doch noch zum Forschungstreffen auftaucht und ihr dann auch noch ein Kompliment macht. Als Easy das mitbekommt, wird ihm plötzlich klar, dass Lukas in Sina verliebt ist... Tobias will trotz Easys Bedenken Opitz als Mandaten behalten. Als er die Anweisung erhält, in Opitz' Auftrag ein Handy ins Gefängnis zu schmuggeln, lehnt er entschieden ab. Doch er muss erkennen, dass Opitz ein "Nein" nicht akzeptiert. Und so bleibt Tobias nichts anderes übrig, als den kriminellen Auftrag auszuführen. Nachdem er dies erfolgreich getan hat, wird ihm klar, dass die Sache damit noch lange nicht ausgestanden ist. Denn Opitz hat ihn auf die Probe gestellt, und Tobias ist nun Teil des Opitz-Clans... Caros letzter Funken Hoffnung, dass Malte die Scheidungspapiere nicht annimmt, erlischt. Und es kommt noch schlimmer, denn Malte tituliert ihre gemeinsame Zeit als Farce. Caro wird traurig von ihren Erinnerungen an ihre schöne gemeinsame Zeit mit Malte eingeholt. Und auch Malte kann nicht gegen seine Traurigkeit ankämpfen und die Erinnerungen an seine Ehe mit Caro holen ihn ein. Während Caro bemüht ist, nach vorne zu schauen in ein Leben ohne Malte, fällt es diesem doch schwerer, als er vorgibt, die Ehe endgültig abzuhaken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Lars Steinhöfel (Easy Winter) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns