SAT.1 Gold 22:10 bis 22:35 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Alles aus Liebe Alles aus Liebe D 2008 16:9 Der Brauereibesitzer Wilhelm Lukas wurde in seinem Büro brutal erstochen. Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf und stoßen auf einen mysteriösen Anruf, der sie immer tiefer in ein Labyrinth aus Terror, Tränen und Tyrannei führt. Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln