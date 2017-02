3sat 22:25 bis 23:55 Melodram Der Zauber von Malèna USA, I 2000 Nach Luciano Vincenzoni Stereo 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Im Sizilien erlebt 1940 ein 13-Jähriger seine erste erotische Leidenschaft für eine schöne Soldatenwitwe, über deren angebliche Affären im Dorf die schlimmsten Gerüchte umgehen. Neid, Eifersucht und böser Wille führen schließlich zum Skandal. - Was als unbeschwerte Komödie über die Nöte eines pubertierenden Jungen beginnt, endet als Drama einer Frau, der ihre Schönheit zum Verhängnis wird. Sommer 1940 in dem sizilianischen Städtchen Castelcutò: Mussolini erklärt Frankreich und Großbritannien den Krieg. Während die meisten Bewohner die im Rundfunk übertragene Rede des "Duce" bejubeln, bleibt dieser Tag dem knapp 13-jährigen Renato aus anderen Gründen im Gedächtnis. Er sieht zum ersten Mal die schöne Malèna, Tochter des örtlichen Lateinlehrers und frisch vermählte Braut eines Soldaten, der kurz nach der Hochzeit in den Krieg ziehen musste. Eine Begegnung mit Folgen, denn fortan ist der Pubertierende unsterblich in die junge Frau verliebt. Doch Renato ist nicht der Einzige, der dem Zauber von Malèna erlegen ist. Nahezu alle Männer des Städtchens begehren sie, während sich die Frauen voller Neid das Maul zerreißen. Die Situation ändert sich schlagartig, als die Nachricht die Runde macht, Malènas Mann sei an der Front gefallen. Von nun an ist die reizvolle Witwe nicht nur den Blicken und Verbalattacken ihrer männlichen Bewunderer ausgesetzt, sondern auch handfesten Annäherungsversuchen. Als Malèna ein Verhältnis mit einem jungen Offizier beginnt, ist dies der Startschuss für eine regelrechte Hexenjagd. Mit "Der Zauber von Malèna", der 2001 im Wettbewerb der Berlinale lief, ist Regisseur Giuseppe Tornatore ("Cinema Paradiso") ein anrührender Film über das Erwachsenwerden und eine sinnliche Hymne an die erste Liebe gelungen. Zugleich wirft er hier einen ironischen Blick auf den südeuropäischen Machismo. Verführerisches Objekt der Begierde ist die Italienerin Monica Bellucci, die zuletzt in den Kinos in "James Bond 007: Spectre" zu sehen war. Über ihre Rolle in "Der Zauber von Malèna" sagte sie:" Meines Erachtens ist Malèna ein Produkt ihrer Ära, in der sie keine Identität außer der haben kann, die ihr Männer zuordnen - von der Ehefrau zur Witwe, von der Heiligen zur Hure." Auffallend ist die anfängliche Ähnlichkeit von Belluccis eigenem Werdegang mit dem dargestellten Leben der Malèna. "Ich sah bereits mit 14 aus wie eine Frau", erzählt das brünette Sex-Idol in einem Interview. In ihrem Heimatdorf in Mittelitalien hätten die Jungs ihr hinterher gepfiffen, während sich die Nachbarn das Maul über das frühreife Mädchen zerrissen. Ihr Jurastudium brach die ehrgeizige Schönheit ab, um als Model für die renommierte Agentur Elite zu arbeiten. Internationales Aufsehen erregte sie erstmals durch ihren Auftritt in dem Vampirfilm "Bram Stoker's: Dracula" von Francis Ford Coppola, in dem sie als betörende Blutsaugerin dem unschuldigen Keanu Reeves auf die Pelle rückt. Bei den Dreharbeiten zu dem französischen Thriller "Liebe und Lügen" lernte sie schließlich ihren Schauspielkollegen und künftigen Ehemann Vincent Cassel kennen, mit dem sie immer mal wieder gemeinsam vor die Kamera trat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Monica Bellucci (Malèna Scordia) Giuseppe Sulfaro (Renato Amoroso) Luciano Federico (Renatos Vater) Matilde Piana (Renatos Mutter) Pietro Notarianni (Professor Bonsignore) Gaetano Aronica (Nino Scordia) Gabriella Di Luzio (Mantenuta del Barone) Originaltitel: Malèna Regie: Giuseppe Tornatore Drehbuch: Giuseppe Tornatore Kamera: Lajos Koltai Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 12