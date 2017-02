Niederlande 1 22:25 bis 23:05 Sonstiges BROOD Oostenrijk & Duitsland NL 2017 HDTV Merken Meesterpatissier Robèrt van Beckhoven reist naar Duitsland en Oostenrijk op zoek naar verhalen, geheimen en achtergronden van brood. Hij leert in Oostenrijk hoe het kaiserbroodje wordt gevouwen en maakt in Duitsland een bierbrood. In Google-Kalender eintragen Moderation: Robèrt van Beckhoven Originaltitel: BROOD