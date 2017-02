RTL Crime 22:45 bis 23:35 Actionserie Transporter - Die Serie Sex, Lügen und Videos CDN, F, USA, D 2014 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 4: Franks Mission ist die Abholung eines Koffers, in dem sich das Negligé einer Prostituierten befindet. Der Politiker Mr. Donne braucht das Kleidungsstück, weil sich auf ihm seine DNA befindet. Donne wird von einem Zuhälter erpresst, weil die Besitzerin des Negligés ermordet wurde. Doch als der Koffer geöffnet wird ist er leer. Nun hart Frank ein Problem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Vance (Frank Martin) Violante Placido (Caterina Boldieu) Karel Dobrý (Jetmir) Aden Gillett (Gary Landsman) Eva Josefíková (Klara) Tom McKay (Jeremy Donne) Andrej Polak (Party Doorman) Originaltitel: The Transporter Regie: Stefan Pleszczynski Drehbuch: Francesca Gardiner Altersempfehlung: ab 12