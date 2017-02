Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Reportage Railroad Alaska Versunkener Bulldozer GB 2014 Stereo 16:9 Merken Schnee, Frost und Lawinen: Die Eisenbahner in den Gebirgsregionen Alaskas haben permanent mit extremen Bedingungen zu kämpfen. Doch davon lassen sich die rauen Burschen nicht unterkriegen, denn viele Menschen im nördlichsten Bundesstaat der USA sind darauf angewiesen, dass die Männer ihren Knochenjob gewissenhaft erledigen. Maschinen, Autos, Kohle und Benzin: Die Züge müssen bei jedem Wind und Wetter rollen, damit auch die entlegenen Regionen versorgt sind. Auch, wenn das nicht immer leicht zu bewerkstelligen ist. In dieser Folge transportieren Bill Bivins und seine Kollegen tonnenschweres Arbeitsgerät nach Gold Creek, um einen versunkenen Bulldozer zu bergen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Bivins (Himself - engineer) Ashley Camp (Herself - Ron's Daughter) Bryce Dean (Himself - Salvage Worker) Farley Dean (Himself - Salvage Team Leader) Meghan Dean (Herself - Salvage Worker) Demetri Goritsas (Narrator) Mike Hoadley (Himself - Foreman) Originaltitel: Railroad Alaska Regie: Peter Campion, Sam Lang, Rob Rawlings, Jules Seymour Musik: Edward White