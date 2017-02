Sky Cinema Family HD 22:15 bis 23:50 Trickfilm Die Muppets erobern Manhattan USA 1984 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kermit und seine Muppet-Freunde wollen mit ihrem eigenen Musical den Broadway erobern. Da aber niemand Interesse zeigt, müssen sich die Muppets zunächst mit Aushilfsjobs über Wasser halten. Als es mit der Show dann doch noch klappt, verliert Kermit kurz vor der Premiere sein Gedächtnis. - Charmanter Puppenfilmspaß mit oscarnominierten Songs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brooke Shields (Kundin bei Pete's) Liza Minnelli (Liza Minnelli) Elliott Gould (Cop in Pete's) Joan Rivers (Parfümverkäuferin) Art Carney (Bernard Crawford) Gregory Hines (Rollerskater) Dabney Coleman (Martin Price / Murray Plotsky) Originaltitel: The Muppets Take Manhattan Regie: Frank Oz Drehbuch: Frank Oz, Tom Patchett, Jay Tarses Kamera: Robert Paynter Musik: Ralph Burns Altersempfehlung: ab 6